Taka avalia como promissora 1ª fase do Cidade da Hora

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), classificou de “promissora” a primeira fase do programa Cidade da Hora que, desde 1º de janeiro, realizou 39 serviços de manutenção nas principais vias da cidade. A meta do é atender a todos bairros até o fim do ano. O plano de contingência, segundo o emedebista, é resposta ao abandono da zeladoria na gestão José de Filippi Júnior (PT).

Até a última quinta-feira, foram podadas 1.131 árvores, coletadas 74 toneladas de recicláveis e 1.692 de entulhos espalhados pela cidade. Além disso, o programa já capinou uma área de 182.850 m². “Em poucas semanas devolvemos a dignidade para as ruas. A cidade sofre por anos de abandono. A população não tem nada a ver com os erros das administrações passadas”, declarou Taka Yamauchi ao Diário.

Segundo o secretário de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Ricardo Sousa, o maior alerta do programa foi o depósito irregular de 32% dos entulhos em áreas de desovas. Segundo a Pasta, por enquanto não há no radar a construção de mais Ecopontos, o retorno do Cata-Bagulho, a coleta porta a porta, mas campanhas educativas são estudadas.

Na próxima etapa, o projeto iniciará ações pelo Inamar, ampliando a manutenção de tapa-buracos e pintura de vias para outros dez bairros.