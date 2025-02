Prefeitura de Diadema demite médico após agressão a paciente; veja vídeo

Atualizada às 17h40

A Prefeitura de Diadema demitiu um médico de seu quadro de funcionários municipais, nesta sexta-feira (21), após caso de agressão a uma paciente. O episódio aconteceu na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque Real, pela manhã. Em vídeo enviado ao Diário por um leitor, é possível ver o momento da confusão, que teria ocorrido devido a atrasos e má conduta do profissional. O médico manda a paciente “calar a boca” e, depois, dá um tapa em seu rosto. Como reação, a mulher desfere um chute contra o funcionário, que cai no chão.

Segundo a Prefeitura, o médico responsável pelas ultrassonografias na UBS Parque Real chegou com 1h30 de atraso, o que gerou impaciência entre as pessoas que aguardavam pelo exame. A gerente conversou com o profissional sobre a demora no atendimento e a população começou a filmar a situação. Ao sair do consultório, o médico tentou tirar o celular da mãe de uma paciente com um tapa e simulou uma queda.

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), manifestou em suas redes sociais repúdio em relação ao episódio de agressão. “Tal incidente é inaceitável e fere princípios básicos de respeito e dignidade que devem pautar as relações no ambiente de saúde. As denúncias sobre o atraso do médico e sua má conduta junto aos pacientes foram prontamente avaliadas, e a Secretaria de Saúde do município agiu imediatamente, determinando a demissão do profissional”, disse o chefe do Executivo.

Segundo Taka, a decisão “não apenas reflete a seriedade com que a administração pública de Diadema trata casos de agressão abuso e desrespeito, mas também reafirma o compromisso em garantir um atendimento de qualidade e digno a todos os usuários da rede municipal de saúde da cidade”. No comunicado, ele aponta ainda que é fundamental que todos os trabalhadores da área sejam constantemente lembrados da importância de manter um comportamento ético, respeitoso e humano no exercício de suas funções.

“Que situações como essa não se repitam. Estamos juntos na luta por um atendimento digno e de qualidade para todos”, finaliza o prefeito.

