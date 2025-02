Diadema promove vacinação contra dengue neste sábado (22); veja locais

As 20 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Diadema estarão abertas neste sábado (22), das 8h às 17h, para mais uma etapa da campanha de vacinação contra a dengue. A ação, que faz parte do terceiro mutirão da campanha “Diadema Contra a Dengue”, tem como principal foco a imunização de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária definida pelo MS (Ministério da Saúde) como grupo prioritário para a vacina.

Durante a ação, os jovens devem estar acompanhados de um responsável e apresentar documentos como a caderneta de vacinação, um documento de identificação e, se possível, o cartão SUS. A imunização será aplicada como parte do esquema vacinal de duas doses, com intervalo de três meses. Aqueles que ainda não tomaram a segunda dose também poderão atualizar a vacina.





Além da vacina contra a dengue, as equipes de saúde estarão à disposição para conferir as cadernetas de vacinação e atualizar outras vacinas de acordo com o calendário nacional de imunização. A ação não se limita ao sábado e continua ao longo da semana, durante o horário de funcionamento regular das UBSs.





Atualização Vacinal e Imunização Permanente





As UBSs estarão abertas para vacinação contra a dengue e também para a atualização do calendário vacinal de jovens e adultos. A medida visa não apenas combater a dengue, mas também garantir que os moradores estejam em dia com todas as vacinas recomendadas.





Para mais informações sobre horários e endereços das UBSs, a população pode acessar o portal da Prefeitura de Diadema.





Campanha





Desde o início de fevereiro, a campanha Diadema Contra a Dengue vem mobilizando a cidade, com ações de conscientização e eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. As equipes de saúde realizam visitas domiciliares e orientações sobre como prevenir a proliferação do mosquito, além de intensificar o trabalho de conscientização sobre a importância da inspeção semanal de imóveis.





A população também pode colaborar denunciando possíveis focos de água parada pelos canais da Prefeitura, como o telefone 0800 770 4348, o número 156 ou pelo aplicativo Colab.

Em 2025, Diadema já notificou 321 casos suspeitos de dengue, com 52 confirmações, número que ainda está abaixo dos índices registrados em 2024, quando a cidade contabilizou 10.656 casos e 11 óbitos. A atuação contínua da campanha e a adesão da população são essenciais para reduzir esses números e evitar o aumento de novos casos.