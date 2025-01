Em Diadema, drones serão usados durante campanha contra a dengue

A Prefeitura de Diadema lançará a campanha “Diadema contra a dengue” no sábado (25), com mutirão na região sul do município. A concentração será às 8h na Unidade Básica de Saúde (UBS) Inamar e reunirá cerca de 60 trabalhadores, entre eles agentes comunitários de saúde e agentes de controle de endemias das UBSs Inamar, Eldorado e Paulina. A ação contará com o reforço da tecnologia no combate à dengue, com uso de um drone para mapear e identificar possíveis focos em locais de difícil acesso.

As equipes percorrerão ruas dos bairros e intensificarão o trabalho já realizado com ações de combate à dengue de casa em casa, fazendo busca ativa para eliminar focos do mosquito Aedes aegypti, principal espécie transmissora dos vírus da dengue, chikungunya, zika e febre amarela urbana.

O secretário municipal da Saúde, Antônio Carlos do Nascimento, ressalta que a principal medida de combate à dengue é eliminar criadouros do mosquito. “A luta contra a dengue é de todos nós, cada pessoa precisa fazer a sua parte para evitar água parada em suas residências e locais de trabalho. Assim, com cada um fazendo uma boa vistoria semanal, podemos prevenir e proteger as famílias e os vizinhos”, reforça.

O secretário-adjunto da Saúde, Gustavo Tomaz, destaca que as equipes de agentes estarão uniformizadas e identificadas com crachás, que podem ser da Prefeitura ou da SPDM. “Recebam os agentes em suas casas, eles vão poder vistoriar e orientar sobre os cuidados com potenciais criadouros do mosquito. Juntos podemos combater a dengue”, afirma.

Os agentes disponibilizarão telas para colocação em caixas d’água sem tampa ou danificadas.

A dengue possui padrão sazonal, com aumento do número de casos e o risco para epidemia, principalmente entre os meses de chuva e calor, portanto, a Prefeitura de Diadema realiza ações casa a casa, mutirões e os chamados bloqueios, com inspeções no entorno dos locais onde são identificados casos de dengue para eliminar criadouros.

VACINAÇÃO

A aplicação da vacina contra a dengue está disponível nas 20 UBSs a crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos, grupo prioritário definido pelo Ministério da Saúde. Dentro dessa faixa etária, quem já teve a doença pode se vacinar, mas é preciso esperar seis meses. É importante que pais ou responsáveis compareçam com documento de identificação e a caderneta de vacinação do menor.

O esquema vacinal é composto de duas doses, com intervalo de três meses. A segunda dose é muito importante e fornece a proteção contra a dengue. Após a vacinação, a equipe de saúde indicará a data para retorno e finalização do esquema vacinal. Confira os endereços das UBSs em https://portal.diadema.sp.gov.br/vacinas/.

SINTOMAS

Os principais sintomas sugestivos de dengue são: febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas articulações, dor atrás dos olhos, náusea, vômitos, manchas e/ou pintas vermelhas no corpo. Caso apresente febre e dois ou mais desses sintomas, procure a Unidade Básica de Saúde mais próxima, durante a semana. Aos fins de semana, feriados e à noite, procure o serviço de Urgência e Emergência.

Além disso, a orientação é tomar bastante líquido e evitar o uso de medicamentos à base de ácido acetilsalicílico (AAS) e ibuprofeno.

CASOS

Neste ano, até 21 de janeiro, Diadema registrou 58 casos prováveis e nenhum óbito. Em 2024, foram 10.794 casos prováveis e 11 óbitos, de acordo com o Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde.

Na campanha “Diadema contra a dengue”, a Prefeitura distribuirá materiais impressos com dicas de prevenção. Confira os principais pontos:

1. Evite água parada: Não deixe água acumulada em recipientes como baldes, garrafas, pneus, tampinhas e outros objetos. Também é importante limpar regularmente os ralos e deixá-los tampados.

2. Tampe bem as caixas d'água: Garanta que estejam sempre cobertas para impedir que o mosquito Aedes aegypti encontre acesso.

3. Higienize recipientes com frequência: Lave tanques e vasos de plantas semanalmente com água e sabão. Não se esqueça de limpar os bebedouros dos pets e renovar a água todos os dias.

4. Evite água em pratinhos de plantas: Use areia para ajudar a drenar o excesso de água e reduzir o risco de criadouros do mosquito.

5. Cuide das calhas da sua casa: Verifique se estão sempre limpas e livres de folhas ou sujeiras que possam reter água.

6. Guarde garrafas de forma correta: Armazene-as sempre de cabeça para baixo para evitar que acumulem água.

7. Descarte o lixo de forma adequada: Evite o acúmulo de materiais que possam servir de criadouros para o mosquito. Caso precise guardar algo, mantenha os itens em locais cobertos e protegidos da água da chuva.

8. Faça inspeções regulares: Reserve um momento semanal para verificar a casa e identificar possíveis focos de larvas ou água parada.

9.Proteja-se: Instale telas nas janelas e utilize repelentes, sempre que possível.

10.Receba os agentes de saúde: Dê atenção aos agentes comunitários de saúde e de controle de endemias, acolhendo-os em sua casa ou comércio.

PARA DENÚNCIAS

A população pode denunciar potenciais criadouros do mosquito da dengue pelos telefones 0800 770 4348 ou 156 ou ainda pelo aplicativo de celular Colab.