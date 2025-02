Estado deve decretar emergência para dengue nesta quarta-feira

O governo de São Paulo deve decretar situação de emergência para dengue em todo Estado. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (19) pelo secretário de Saúde, Eleuses Paiva, após reunião no COE (Centro de Operações de Emergências) no Instituto Butantan, realizada para estabelecer novas medidas e estratégias de combate à proliferação do Aedes aegypti . A expectativa da Secretaria da Saúde é a de que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) assine o decreto ainda nesta tarde.

A decisão ocorreu após São Paulo atingir a marca de 300 casos por 100 mil habitantes. Atualmente, o território paulista contabilizou 124.038 casos confirmados, sendo 368 notificações da doença no Grande ABC. A medida foi anunciada nesta manhã pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), após reunião no Instituto Butantan, com a presença do secretário Eleuses Paiva.

No ano passado, a situação emergencial foi decretada no estado no começo de março, enquanto, na região, o estado de emergência para a dengue foi anunciado no fim do mesmo mês, pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. A medida facilita ações de combate à doença, pois permite que os municípios destinem recursos sem necessidade de licitação e também possam receber recursos adicionais do governo federal.

Região mantém decreto de emergência para dengue

Questionadas, apenas as Prefeituras de Santo André e Mauá informaram que no momento não há justificativa epidemiológica para adotar o estado de emergência nos municípios e que seguem monitorando a evolução da doença e promovendo as ações de combate à dengue. Diadema disse que ainda não recebeu orientação do governo do Estado sobre o decreto de emergência. Os demais Paços não responderam.

Além dos casos confirmados, os dados mais recentes do Painel de Arboviroses do governo estadual registram 113 óbitos de dengue no Estado e 233 mortes em investigação. Até o momento, as sete cidades da região não contabilizaram óbitos pela doença, mas uma morte suspeita em São Bernardo está sendo investigada pelo Estado.

Na comparação com o mesmo período do ano passado, o número de ocorrências no Estado cresceu 128%. Na terceira semana de fevereiro de 2024, São Paulo contabilizava 54.270 ocorrências da doença e 38 óbitos confirmados - alta de 197% em um ano.

Já na região, o cenário é inverso, as notificações registradas no ano passado eram maiores. Em fevereiro de 2024, o Grande ABC contabilizava 1.166 casos confirmados ante 368 neste ano. Em relação ao número de vítimas fatais, a região já registrava uma morte pela doença, enquanto até esta quarta-feira (19) nenhum óbito foi confirmado.

Segundo o Ministério da Saúde, os casos de dengue aumentam consideravelmente durante o verão por conta da alta incidência de chuvas. “O acúmulo de água faz com que a proliferação do mosquito Aedes aegypti se intensifique. Somado ao calor intenso, o ambiente fica ainda mais propício para que os ovos colocados pelas fêmeas eclodam e deem origem a milhares de novos mosquitos”, destacou o órgão.

