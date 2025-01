Com 96 casos no ano, Grande ABC inicia campanhas para combater a dengue

Nas quatro primeiras semanas do ano, as sete cidades registraram 96 casos de dengue e outros 435 estão sob investigação, segundo dados do Painel de Arboviroses do governo do Estado. Apesar de o número ser menor do que o do mesmo período de 2024 (632 ocorrências), o sinal de alerta está ligado, já que no ano passado, no total, a região teve 59 mil notificações e 65 óbitos.

Para combater a doença, cidades do Grande ABC já anunciaram campanhas de conscientização e ações com objetivo de evitar a proliferação do Aedes aegypti, principal espécie transmissora dos vírus da dengue, chikungunya, zika e febre amarela urbana.

Em São Bernardo, a Prefeitura informou que agentes de saúde e equipes da Vigilância Sanitária vão circular pelas ruas e residências da cidade com a meta de instruir os moradores sobre prevenção e formas de evitar criadouros do mosquito. A população receberá orientações sobre sintomas e o momento ideal para procurar uma unidade de saúde.

Além de ações de conscientização com a população, Diadema irá realizar hoje um mutirão com a presença do prefeito Taka Yamauchi. A concentração ocorre a partir das 8h, na UBS (Unidade Básica de Saúde) Inamar e reunirá cerca de 60 profissionais, entre agentes comunitários de saúde e de controle de endemias.

As equipes percorrerão ruas dos bairros e intensificarão o trabalho já realizado com ações de combate à dengue de casa em casa. Os agentes contarão com o reforço da tecnologia de combate à dengue, com uso de um drone para mapear e identificar possíveis focos em locais de difícil acesso.

Ribeirão Pires informou que o Centro de Controle de Zoonoses desenvolve durante todo o ano diversas iniciativas, incluindo vistorias periódicas, visitas casa a casa, ações de conscientização e outras atividades preventivas. “Entre as medidas que marcaram o início de 2025 está a atividade de densidade larvária, que verificou os níveis de infestação de larvas do mosquito Aedes aegypti em diferentes regiões do município”, diz o Paço.

Entre outras ações, a Prefeitura conta com cerca de 900 armadilhas de controle do mosquito espalhadas pela cidade.

Em Mauá, o Paço realiza a capacitação de profissionais, busca ativa de faltosos da vacinação, ações de conscientização e de bloqueios de transmissão em um raio de 200 metros dos locais onde foram registrados casos suspeitos. No dia 30, será realizada ação com a presença da Jardineira – um ônibus que percorrerá as ruas para visitas domiciliares.

Rio Grande da Serra lançou, na primeira semana do ano, no dia 7 de janeiro, sua campanha de combate à dengue, em que foram realizadas diversas ações de conscientização e coletas de larvas do mosquito para análise. Neste sábado (25), o município realiza ação de vacinação para adolescentes de 10 a 14 anos.

As medidas promovidas nos municípios tendem a ser intensificadas até abril, período de fortes chuvas e calor intenso. No verão, os casos de dengue aumentam consideravelmente por conta do acúmulo de água, devido aos temporais, o que contribui para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. “Somado ao calor intenso, o ambiente fica ainda mais propício para que os ovos colocados pelas fêmeas eclodam e deem origem a milhares de novos mosquitos”, explicou o Ministério da Saúde.

Santo André e São Caetano não informaram as ações de combate à dengue.

INVESTIMENTOS

Na quinta (23), o governo estadual anunciou a criação do COE (Centro de Operações de Emergências) e o repasse de R$ 228 milhões para apoiar os municípios paulistas no enfrentamento das arboviroses. Juntas, as sete cidades vão receber R$ 14,2 milhões, sendo R$ 7,1 milhões exclusivamente para o enfrentamento da dengue, enquanto o restante será direcionado ao combate de doenças como zika, chikungunya e febre amarela.