Força-Tarefa na Saúde de Diadema tem início com 800 agendamentos

Com a meta de reduzir a fila de exames e consultas médicas pela metade nos 100 primeiros dias do governo, a Prefeitura de Diadema iniciou a Força-Tarefa na Saúde no sábado (1°). Cerca de 800 agendamentos foram feitos pela Secretaria Municipal da Saúde para hoje. Nesta primeira fase, a capacidade de realização de exames será mais que triplicada e passará de 3 mil para 10,5 mil em fevereiro.

A Força-Tarefa é uma das ações prioritárias dos 100 primeiros dias do governo. Todos os sábados do mês, estarão abertos o Centro de Especialidades Quarteirão da Saúde Engenheiro Osvaldo Misso e as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Nogueira, ABC, Paulina e Parque Real. Além disso, durante a semana, a capacidade de atendimento será dobrada no Quarteirão e triplicada nas quatro UBSs.

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), acompanhou o início da Força-Tarefa. “É uma grande ação para atender a uma demanda muito séria da população. Nosso objetivo inicial nos 100 primeiros dias de governo é poder já cortar a fila de 120 mil exames e consultas pela metade. O objetivo final é zerar a fila, ofertando melhorias que a população merece”, afirmou.

O secretário municipal da Saúde, Antônio Carlos do Nascimento, destacou os esforços para reduzir a fila. “Iniciamos hoje uma grande batalha, que vai se estender pelo tempo que for necessário para entregarmos uma saúde digna à população de Diadema”, disse.

O secretário-adjunto da Saúde, Gustavo Tomaz, reforçou que a Força-Tarefa é uma ação prioritária da pasta. “Uma ação deste tamanho só é possível com o comprometimento de todos. Agradecemos a participação dos profissionais da saúde nesse grande mutirão. E é importante que os moradores fiquem atentos ao telefone, já que as unidades estão entrando em contato com os pacientes para agendamento”.

ETAPAS

Nesta primeira etapa de fevereiro, serão realizados exames de raio-X, ultrassonografia, ecocardiografia, ecodopplercardiograma e mamografia. Já as consultas com as especialidades no mutirão serão de ginecologia, ortopedia (adulto e pediátrica), cardiologia (adulto e pediátrica) e oftalmologia geral.

Para as próximas fases, serão incluídos tomografia, endoscopia, colonoscopia, consultas de dermatologia, endocrinologia, neurologia (adulto e infantil), proctologia, reumatologia, otorrinolaringologia e urologia.

Os pacientes estão sendo contatados pelas equipes de saúde para agendamento dos exames e consultas.