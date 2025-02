Como Treinar o Seu Dragão, Jurassic World... Confira os lançamentos mais aguardados do cinema em 2025

Assim que os primeiros meses do ano chegam, uma das principais pesquisas de quem ama entretenimento é: quais são os lançamentos do cinema? Por isso, confira uma lista para você já ir se organizando para saber qual vai querer ver nas telonas.

Tem para todos os gostos: comédia romântica, terror e até mesmo um filme com galã bem conhecido dirigindo em alta velocidade. Continue lendo e já separa o planner para anotar as datas!

O Brutalista - 20 de fevereiro

O longa que recebeu dez indicações ao Oscar se passa em meio a história de um arquiteto visionário que foge da Europa pós Segunda Guerra e chega aos Estados Unidos para reconstruir sua vida, carreira e casamento. Sozinho em um novo país, ele se estabelece na Pensilvânia, onde um rico e proeminente industrial reconhece seu talento.

Mickey 17 - 6 de março

Com Robert Pattinson no elenco, Mickey 17 se trata de um homem enviado em uma missão suicida para colonizar o planeta gelado de Niflheim. Como parte de um grupo descartável, cada integrante é designado a tarefas perigosas, e quando um deles morre, suas memórias são transferidas para um novo corpo, um clone que continua a missão sem interrupções.

Código Preto - 13 de março

Quando uma agente de inteligência é suspeita de trair a nação, seu marido agente enfrenta o teste final para saber se deve ser leal ao seu casamento ou ao seu país.

The Alto Knights: Máfia e Poder ? 20 de março

Aquele drama policial que todo mundo adora, conta com Robert DeNiro - em dose dupla - no elenco, ao acompanhar a disputa pelo controle do submundo criminoso de Nova York, nos Estados Unidos, por dois dos maiores mafiosos da cidade: Frank Costello e Vito Genovese.

Um Filme Minecraft - 3 de abril

Se você já jogou Minecraf ou conhece alguém que já jogou, esse filme certamente já é uma boa pedida. Baseado no popular game, é a primeira adaptação em live-action que promete levar o público em uma viagem entre o mundo virtual e a realidade.

Pecadores - 17 de abril

Michael B. Jordan interpreta irmãos gêmeos que voltam à cidade natal com o objetivo de reconstruir a vida e apagar um passado conturbado. Esses acontecimentos, porém, voltam a atormentá-los quando uma força maligna passa a persegui-los, trazendo para a superfície medos e traumas. Esse mal busca tomar conta da cidade e de todos os cidadãos, obrigando-os a lutar para sobreviver.

Premonição 6: Laços de Sangue - 15 de maio

Após um hiato de 15 anos, a franquia Premonição está de volta! Atormentada por um pesadelo violento e recorrente, a estudante universitária Stefanie volta para casa para rastrear a única pessoa que, talvez, possa ser capaz de quebrar o ciclo fatal anunciado e salvar sua família da morte terrível que inevitavelmente aguarda todos eles.

Como Treinar o Seu Dragão - 12 de junho

O tão adorado Como Treinar o Seu Dragão ganhará um live-action em 2025. O longo contará a história do personagem principal Soluço, que luta contra as práticas dos Vikings vigentes da época, mesmo que seu pai seja o líder deles. Dentre os dilemas de caçar ou não dragões, ele conhece Banguela.

F1 - 26 de junho

Com Brad Pitt no elenco, F1 é um dos filmes que vem gerando mais ansiedade no público em 2025, isso porque, as gravações das cenas de corrida foram de fato gravados em autódromos ao redor do mundo e com os pilotos da própria Fórmula 1 durante Grandes Prêmios. A produção do filme contou não só com a ajuda dos membros da categoria, mas também de Lewis Hamilton. Brad Pitt vive um piloto de automobilismo veterano que retorna à Fórmula 1 após ser convencido a voltar a correr para apoiar um jovem novato da escuderia fictícia ApexGP.

Jurassic World: Recomeço - 3 de julho

Outra franquia de sucesso que retorna em 2025 é Jurrasic World. Com novo elenco e nova história, o longa se passará após o último filme e mostra como humanos e dinossauros convivem - ou não. Tudo muda, no entanto, quando pesquisadores precisam estudar melhor novas três espécies de animais jurássicos.

Invocação do Mal 4: Últimos Rituais - 5 de setembro

Mais uma franquia queridinha do público é Invocação do Mal. O quarto filme ainda não ganhou trailer, no entanto, será ambientado nos anos 1980 e promete adaptar o caso mais terrível e apavorante da carreira do casal Warren.

Michael ? O Filme - 2 de outubro

O filme que retrata a vida de Michael Jackson desde seus primeiros dias até sua trágica morte em 2009 ainda não possui trailer, no entanto, buscará retratar toda a vida do cantor, desde as polêmicas até o sucesso nos palcos.

Wicked: For Good - 20 de novembro

Depois do sucesso e de várias indicações ao Oscar com o filme de 2024, essa é a parte final da histórias das tão amadas personagens Glinda e Elphaba.