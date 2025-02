Luiz Marinho torce por São Paulo no Consórcio

Embora esteja morando em Brasília, o atual ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT), tem acompanhado com especial interesse o processo de reunificação do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, do qual foi um dos presidentes mais atuantes. Em conversa com a coluna, o petista lamentou o “enfraquecimento” da instituição. “Espero que o Tite (Campanella) acelere a oficialização de retorno”, pontuou, referindo-se ao chefe do Executivo de São Caetano, única cidade que segue fora da entidade. E defendeu que a Capital ocupe a oitava cadeira no colegiado de prefeitos. “Não só vir sentar para dar palpite, mas para assumir responsabilidade com as divisas”, declarou Marinho, dizendo que o arranjo pode finalmente solucionar a dificuldade histórica da região em discutir com São Paulo problemas existentes nos limites entre os munícipios.

Bastidores

Giz

Afastado das salas de aula desde 2013, alguns anos antes de se tornar prefeito de Santo André, cargo que ocupou de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2024, o presidente estadual do PSDB, Paulo Serra (foto), reestreia na carreira de professor depois de amanhã. O tucano vai ministrar os fundamentos históricos e introdução ao estudo do Direito aos alunos do campus Vila Assunção da Universidade Anhanguera. Em maio, agora como aluno, o tucano viajará aos Estados Unidos para fazer curso de gestão na Universidade Harvard.

Tal pai, tal filho

Tite Campanella (PL) adaptou ontem a #trend do momento, uma dessas brincadeiras das redes sociais, para relembrar o pai, Anacleto Campanella (1924-1974), que já ocupou por dois mandatos (1953-1956 e 1961-1964) a cadeira em que hoje ele se senta no Palácio da Cerâmica, sede do Poder Executivo de São Caetano. Ao invés dos tradicionais “Primeiro você começa/depois você melhora”, o liberal foi de “Primeiro seu pai começa/depois você melhora”. “É uma honra poder ocupar o mesmo cargo de prefeito e, décadas depois, dar continuidade ao trabalho pelo desenvolvimento de São Caetano e pelo bem-estar da população”, escreveu.

Por falar em pai e filho...

Secretário de Segurança Urbana da Capital, Orlando Morando foi surpreendido ao chegar em casa, ontem, com questionamento do filho sobre o fato de o Supremo Tribunal Federal ter mantido a descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal. Orlandinho, 16 anos, queria saber por que o pai passara a vida toda afirmando que maconha era droga, que consumi-la era crime e agora o STF dizia o contrário. “Indiferente da decisão, eu não menti para você”, respondeu Orlandão, chamando de “triste” o posicionamento dos ministros.

Intercâmbio

Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde, Augusto Jorge de Albuquerque Veiga visitou ontem Santo André, onde foi recebido pelo prefeito Gilvan Junior (PSDB) em seu gabinete. Entre um assunto e outro, o tucano e o visitante falaram sobre os laços que unem os andreenses ao país africano, onde está localizada São Nicolau, cidade irmã de Santo André. Localizado no Oceano Atlântico, em águas africanas, o território cabo-verdiano, no qual se fala Português, é formado por dez ilhas de origem vulcânica, sendo nove habitadas.

Sombra e água fresca

No dia em que as cidades do Grande ABC registraram picos de calor de 35ºC, a Câmara de Ribeirão Pires fechou a contratação de uma empresa para assegurar a manutenção dos 42 aparelhos de ar-condicionado existentes na sede do Poder Legislativo. Os munícipes vão pagar R$ 9.681 à Controle, firma que tem sede no bairro Pirajussara, em São Paulo, para garantir o conforto térmico a suas excelências, os vereadores.