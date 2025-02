Polícia Militar prende dupla por roubo de veículo em Diadema

Uma equipe da Polícia Militar prendeu dois homens suspeitos de roubo na noite deste domingo (16), em Diadema. A ação ocorreu durante patrulhamento na Rua Moacyr Goulart Cunha Caldas, quando os policiais avistaram um indivíduo carregando uma bolsa feminina.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, mas foi detido após um breve acompanhamento. Durante a abordagem, ele confessou ter acabado de cometer um roubo na região, mencionando que tinha um comparsa, que havia fugido em outra direção. Dentro da bolsa estavam um celular iPhone e R$ 455,00 em dinheiro.

Com apoio da equipe de rádio, os policiais seguiram em busca do segundo suspeito, que estava sendo contido por populares na Avenida 7 de Setembro. Durante a busca pessoal, os agentes localizaram um simulacro de pistola com ele.

A vítima, localizada posteriormente, relatou que estava dentro de seu veículo quando foi abordada por um dos suspeitos, que bateu com uma arma na janela e exigiu que ela saísse do carro. Em seguida, o comparsa entrou no banco de trás do veículo. Após ser retirada à força, a vítima teve sua bolsa e outros pertences levados pelos criminosos.

O veículo foi encontrado abandonado em um posto de gasolina, com a chave no contato. Os pertences foram recuperados e devolvidos à vítima. Os suspeitos foram conduzidos ao 3º Distrito Policial de Diadema, onde tiveram a prisão confirmada pelo delegado de plantão pelo crime de roubo. Ambos permaneceram detidos à disposição da Justiça.

