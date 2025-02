Polícia faz operação em Santo André após ataque a tiros e roubo de carga

Policiais do GOE (Grupo de Operações Especiais) de Santo André, com apoio do helicóptero Pelicano da Polícia Civil, realizaram uma operação nesta terça-feira (11) na comunidade dos Eucaliptos para localizar um suspeito que atirou contra as equipes e fugiu para uma área de mata.

A ação teve início após uma denúncia sobre uma carga roubada de cigarros. Utilizando o sinal de GPS da mercadoria, os agentes conseguiram rastrear a localização do material e entraram na comunidade. No entanto, ao chegarem ao local, foram recebidos a tiros pelo suspeito, que logo em seguida correu para a mata na tentativa de escapar.

Diante da possibilidade de mais criminosos envolvidos, os policiais iniciaram uma varredura na região. Utilizando um pé de cabra, verificaram um barraco próximo para averiguar se havia outros suspeitos escondidos.

As buscas foram encerradas com nenhum suspeito preso, mas os agentes recuperaram metade da carga subtraída, avaliada em R$ 15 mil, além de embalagens para armazenamento de drogas.

