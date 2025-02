VÍDEO: Dupla morde e chuta idosa durante tentativa de roubo

Uma mulher de 67 anos foi espancada por dois homens durante uma tentativa de assalto na manhã de sábado (15), no bairro Continental, em Osasco. A vítima se exercitava pela região quando foi atacada.





"Ela não sai! Ela não!", gritava a idosa enquanto um dos assaltantes tentava arrancar sua aliança à força. Sem sucesso, o criminoso chegou a morder o dedo da vítima para retirar o anel. Assustada, ela pedia socorro, até ser derrubada pelo comparsa, que pilotava a moto usada no crime. Já no chão, continuou sendo agredida com socos e chutes.

Os suspeitos exigiam o celular da vítima, mas ela não carregava o aparelho no momento do ataque.





Com múltiplas fraturas nas costelas, contusão pulmonar e pneumotórax, a mulher foi internada na UTI de um hospital da região.





