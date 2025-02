Motorista é presa após atropelar e matar idosa em SP

Uma motorista foi presa em flagrante na manhã de sábado, 15, após atropelar duas idosas na calçada da Avenida João Paulo I, no Parque Monteiro Soares, zona norte de São Paulo. O incidente ocorreu por volta das 9 horas, quando a mulher perdeu o controle do veículo GM Prisma e subiu na calçada, atingindo as vítimas.

Uma das idosas, de 66 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A outra vítima, de 78 anos, sofreu ferimentos na testa e foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 21 de Junho.

A motorista, de 62 anos, também sofreu escoriações e foi encaminhada ao Hospital Vila Penteado sob escolta policial.

O caso foi registrado no 72.º Distrito Policial (Vila Penteado), onde a condutora foi indiciada por homicídio culposo (sem intenção de matar), lesão corporal culposa e atropelamento.

A perícia foi solicitada pela autoridade policial.