Quadrilha arromba portão de edifício em Diadema

A polícia de Diadema investiga tentativa de roubo, com o envolvimento de uma criança, na região central, durante a madrugada deste domingo (16). Gravações de câmaras de segurança obtidas pelo Diário mostram quatro criminosos investindo contra um edifício residencial na Rua São Gabriel.

Nas imagens, o grupo se organiza em duplas. Enquanto dois motociclistas se posicionam em sentidos opostos para vigiar a movimentação na via, dois garotos descem da garupa das motos para tentar arrombar o portão do prédio. De acordo com a investigação policial, um dos envolvidos tem cerca de 12 anos.

Menos de um minuto após o acesso ao edifício, às 4h35, a dupla é chamada pelos comparsas nas motocicletas. O grupo fugiu e segue procurado pela polícia. "Moradores atentos à movimentação acionaram a PM, que, apesar das buscas na área, não conseguiu localizar os indivíduos", informa nota da polícia ao Diário.

De acordo com os policiais, os moradores do edifício foram orientados "a reforçar a segurança e a permanecer vigilantes, além de relatar qualquer atividade suspeita".