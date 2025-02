Moradores relatam preocupação com manutenção em terreno de Santo André

Um terreno tem gerado preocupação entre os moradores do Jardim Bela Vista, em Santo André, devido à falta de manutenção. O mato alto e a ausência de vigilância no local estariam atraindo roedores e lagartas, que se deslocam para as casas vizinhas, colocando a saúde da comunidade em risco. Localizado na Rua Melvin Jones, sem número, atrás da casa na esquina da Rua Centenário, 355, o terreno estaria sem cuidados, como poda e limpeza, há pelo menos um ano.

"Já entrei em contato com a Zoonose, Vigilância Sanitária e o setor de poda da Prefeitura, mas a situação continua a mesma", relatou Célia Araújo, 62 anos. "A resposta que recebo é de que eles não podem agir porque o terreno tem um cadeado, e isso impede a entrada dos agentes públicos", finaliza.

Segundo a moradora, o cadeado teria sido colocado por uma pessoa que recebeu autorização da Prefeitura para cuidar do espaço e transformá-lo em uma horta. No entanto, no lugar da horta prometida, há apenas mato e entulho acumulado.

Ao Diário, a cidadã relatou que, após a visita de seu neto, a criança começou a apresentar sintomas como dor abdominal e nas articulações, além de febre. Ela teme que a situação do terreno tenha contribuído para o quadro de saúde do garoto.

Paço em ação

A Prefeitura de Santo André, por meio de nota oficial, esclareceu que, conforme o Decreto nº 10.737 de 1983, o terreno em questão foi concedido para a formação de uma horta, com permissão de uso para tal fim. "A manutenção do espaço é de responsabilidade dos permissionários, e a Prefeitura tem a autoridade de exigir a desocupação do local caso as condições previstas no decreto não sejam cumpridas", informou o comunicado.

A Prefeitura ainda afirmou que realizará uma vistoria no local, por meio da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, para avaliar a situação e adotar as medidas necessárias para resolver o problema.

