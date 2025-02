Santo André oferece curso gratuito de inteligência artificial e computação quântica

Estão abertas até 28 de fevereiro, ou até esgotarem as vagas, as inscrições para o curso gratuito de inteligência artificial e computação quântica que acontece no Centro Público de Formação Profissional Valdemar Mattei, localizado no bairro Silveira, em Santo André. As aulas são presenciais e começam no dia 11 de março.

As inscrições devem ser feitas pelo link https://www.escoladeouro.com.br/course/Inteligencia-Artificial-e-Computacao-Quantica-11-03-25-Noite-CPFP-Valdemar-Mattei. Para participar é preciso ter mais de 16 anos e morar em Santo André.

O curso tem 8 horas de duração, com aulas das 19h45 até as 21h30, nos dias 13, 18 e 20 de março, além do dia 11. A iniciativa é fruto da parceria da Prefeitura de Santo André, por meio da Escola de Ouro Andreense, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e da Secretaria de Educação, em conjunto com o Instituto Fenix System.

Vinculado à empresa Fenix System – Tecnologia em Processamento de Informática, o Instituto Fenix tem como objetivo capacitar indivíduos na adoção e compreensão das tecnologias avançadas, sem custo algum, com ênfase em inteligência artificial. O objetivo é ajudá-los a se adaptarem profissionalmente em um ambiente em constante evolução.

IA e computação quântica - A inteligência artificial é definida como um campo da ciência da computação que se dedica ao estudo e ao desenvolvimento de máquinas e programas computacionais capazes de reproduzir o comportamento humano na tomada de decisões e na realização de tarefas, desde as mais simples até as mais complexas. É encontrada no dia-a-dia, por exemplo, em assistentes de voz, mecanismos de pesquisa, carros autônomos e redes sociais.

Já a computação quântica é um campo multidisciplinar que compreende aspectos da ciência da computação, da física e da matemática e que utiliza a mecânica quântica para resolver problemas complexos mais rapidamente do que em computadores tradicionais.