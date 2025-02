Balões levam risco a moradores do Parque João Ramalho

A R. Maragogipe, no Parque João Ramalho de Santo André, parou a partir da queda de dois balões na manhã deste domingo (16). Apesar dos riscos, a aglomeração de moradores em torno dos objetos pode ser observada em vídeo compartilhado por leitores com o Diário.

Nas imagens, um dos balões cai sobre uma árvore na via. O outro, a seguir, em uma das ruas paralelas, próximo a postes de energia. De acordo com apuração do Diário junto ao Corpo de Bombeiros, nenhum incêndio ou acidente foram registrados posteriormente no local.

Vale destacar que a prática de soltar balões é considerada crime ambiental conforme a Lei 9.605/98, prevendo multa ou a prisão aos responsáveis.

VEJA O VÍDEO: https://youtube.com/shorts/kAoUOvDQ9qk.