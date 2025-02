Santo André interdita trecho da Avenida dos Estados a partir desta segunda

A partir desta segunda-feira (17), a Prefeitura de Santo André vai interditar um trecho da Avenida dos Estados no sentido São Paulo, para nova etapa de içamento de vigas do Complexo Santa Teresinha.





As interrupções no tráfego acontecerão todas as noites entre os dias 17 e 20 de fevereiro, se estendendo até a madrugada do dia 21, das 22h às 6h.





A Rua Rio Grande do Norte será utilizada como rota alternativa nos períodos em que o trecho da Avenida dos Estados estiver interditado. Faixas informativas estão instaladas em todo o entorno da obra para orientar os motoristas que trafegam na região.





O Complexo Santa Teresinha tem o objetivo de dar maior fluidez ao tráfego na Avenida dos Estados com o Viaduto Presidente Castelo Branco e a travessia do Rio Tamanduateí para acessar o bairro Santa Teresinha.





O primeiro dos viadutos do complexo viário foi entregue em dezembro, facilitando o tráfego de motoristas no sentido Mauá.