Papa Francisco não comparece à missa e segue internado com bronquite

Papa Francisco deveria participar de uma missa no Vaticano neste domingo, dia 16, no entanto, ele não pôde estar presente, pois segue internado com bronquite desde a última sexta-feira, dia 14.

Em seu texto de desculpas, o papa diz que ainda precisa fazer alguns tratamentos antes de retornar às suas funções para com a Igreja e os médicos seguem indicando que ele fique em repouso.

Aos 88 anos de idade, o pontífice teve diversas questões com saúde nos últimos dois anos - entre gripes e outros problemas que precisaram ser tratados.

- Nosso primeiro pensamento vai para o Papa Francisco. Rezamos por sua saúde, agradecendo a visão e apoio que ele sempre nos dá, informou o cardeal José Tolentino de Mendonça em uma missa na Basílica de São Pedro.