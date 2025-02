Grande ABC registra 8.732 pessoas sem energia após fortes chuvas

As fortes chuvas que atingiram o Grande ABC na tarde desta sexta-feira (14) deixaram 8.732 clientes sem energia, segundo o mapa da falta de luz da Enel. A cidade mais afetada até o momento é Ribeirão Pires, com 3,84% dos moradores prejudicados. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para risco de deslizamentos e alagamentos.



Segundo a Enel, a distribuição de clientes sem energia nas cidades da região ficou assim:



- Diadema: 530 (0,31%)

- Mauá: 1.989 (1,23%)

- Rio Grande da Serra: 22 (0,15%)

- Ribeirão Pires: 1.669 (3,84%)

- São Bernardo: 2.588 (0,74%)

- São Caetano: 272 (0,31%)

- Santo André: 1.662 (0,49%)

A reportagem procurou a Enel para um posicionamento, mas até o momento não obteve resposta. O texto será atualizado assim que a empresa se manifestar.

Alagamentos e transtornos



Até as 14h30, foram registrados alagamentos em diversos pontos da região, dificultando a mobilidade e interrompendo o funcionamento de semáforos em algumas vias.



Em Santo André, os bairros Cidade de São Jorge e Jardim registraram alagamentos, além da Avenida do Oratório, que liga o município à Zona Leste de São Paulo. Semáforos da Rua Catequese e da Avenida Dom Pedro II deixaram de funcionar.



Em Mauá, houve alagamentos na Avenida Castelo Branco, no Jardim Zaira, e na Rua Hans Suliman Grudzinski, na Vila Nova Mauá.



Em São Caetano, os principais pontos afetados foram o trecho entre as estações São Caetano e Prefeito Saladino, além da Avenida Presidente Kennedy e da Rua José Salustiano Santana, no Bairro Mauá.



Alerta da Defesa Civil



A Defesa Civil do Estado de São Paulo enviou um novo alerta para os moradores do Grande ABC, reforçando o risco de deslizamentos e alagamentos devido à continuidade das chuvas.



“Chuva forte persiste na Zona Leste de São Paulo. Há risco de deslizamentos e alagamentos. Mantenha-se em local seguro!”, informou o órgão.



A recomendação é que a população tome precauções durante o período de instabilidade:



- Em caso de rajadas de vento, evite ficar debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

- Se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

- Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone **199** ou com o Corpo de Bombeiros pelo **193**.