Chuva deixa semáforos inoperantes em Santo André

Atualizada às 15h

Após fortes chuvas, o bairro Jardim, em Santo André, tem semáforos sem funcionamento. Segundo relatos enviados ao Diário , a Rua Catequese e a Avenida Dom Pedro II são duas entre as vias com falta de sinalização semafórica. O trânsito no local é prejudicado devido ao fato, mas agentes da Prefeitura já trabalham para organizar o fluxo. Segundo o Paço, os semáforos já estão em funcionamento com uso de geradores.

Nesta sexta-feira (14) a região do Grande ABC está sob alerta laranja do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) de perigo para pancadas de chuva. De acordo com a Defesa Civil, o dia será marcado por temperaturas elevadas e pancadas de chuva típicas do verão no Estado de São Paulo.

O Sol predominará entre muitas nuvens ao longo do dia, mas há previsão de chuvas locaismente fortes, principalmente no período da tarde e da noite, segundo o Órgão. O aviso do Inmet, lançado às 16h20 desta quinta-feira (13), aponta para riscos de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h, além de possíveis cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Instruções da Defesa Civil:

- Em caso de rajadas de vento: não se abra debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

- Se possível, desligue os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Previsão do tempo

Santo André

- Temperatura Mínima: 20°C

- Temperatura Máxima: 25°C

