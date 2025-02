Fortes chuvas causam alagamentos e transtornos em Mauá

As fortes chuvas que atingiram a região do Grande ABC na tarde desta quinta-feira (13) provocaram sete pontos de alagamento em Mauá. A Defesa Civil informou que as áreas mais afetadas foram o Parque das Américas, o Jardim Anchieta e a Vila Carlina. Dois dos pontos ficaram intransitáveis durante o temporal, mas já foram normalizados. Além disso, a Prefeitura relatou que três semáforos apagaram devido à oscilação na energia elétrica.

Entre 13h48 e 15h54 desta quinta-feira (13), os volumes de chuva registrados foram:

- Parque das Américas: 45,36 mm;

- Jardim Anchieta: 42,96 mm;

- Vila Carlina: 31,21 mm.

Segundo a Prefeitura, a equipe da Defesa Civil segue monitorando a situação na cidade. "Até o momento, não há registros de ocorrências relacionadas a deslizamentos ou desmoronamentos", informou o órgão.

Outras ocorrências foram registradas em decorrência das fortes chuvas:

- Na Rua Jair Ballo, no Jardim Alto da Boa Vista, um caminhão perdeu o controle e colidiu com um poste, que caiu. O motorista sofreu pequenas escoriações e passa bem.

- Uma árvore caiu na Estrada do Carneiro, sem registro de vítimas.

Para minimizar os transtornos, agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana foram mobilizados para apoiar motoristas e pedestres em pontos estratégicos da cidade.

Diante do alto volume de chuvas, o município segue em estado de atenção. A Defesa Civil alerta para os riscos em encostas e regiões sujeitas a alagamentos e reforça a importância de medidas preventivas.

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

