Carro cai em buraco de obra durante alagamento em São Caetano

Um veículo caiu em um buraco de uma obra na Rua José Salustiano Santana, no Bairro Mauá, em São Caetano, durante fortes chuvas que geraram alagamentos na tarde desta sexta-feira (14). Segundo o motorista, Natan Veras, de 52 anos, a via foi completamente tomada pela água e não havia nenhuma sinalização visível no trecho onde o acidente ocorreu.

“Chegou em um certo trecho e o carro caiu no meio do buraco. Poderia ter sido pior”, relatou Natan, que mora em Santo André. O automóvel foi retirado com a ajuda dos funcionários da obra que ocorreu na via.

A Prefeitura de São Caetano informou que as chuvas provocaram pontos de alagamento em oito vias da cidade, mas que a água escoou rapidamente e o trânsito voltou ao normal. Sobre o incidente, a administração municipal afirmou que a rua está devidamente sinalizada, com informe a respeito da execução das instruções, e que a empresa responsável pela obra realizou a remoção do veículo.

ALERTA LARANJA

Embora o alerta de terremoto não seja real, nesta sexta-feira (14) a região do Grande ABC está sob alerta laranja do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) de perigo para pancadas de chuva. De acordo com a Defesa Civil, o dia será marcado por temperaturas elevadas e pancadas de chuva típicas do verão no Estado de São Paulo.

O Sol predominará entre muitas nuvens ao longo do dia, mas há previsão de chuvas locaismente fortes, principalmente no período da tarde e da noite, segundo o Órgão. O aviso do Inmet, lançado às 16h20 desta quinta-feira (13), aponta para riscos de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h, além de possíveis cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

LEIA MAIS:

Defesa Civil alerta para alagamentos e perfurações na região

Chuva provoca alagamento na Linha-10, entre São Caetano e Santo André