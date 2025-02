Guarani e Novorizontino fazem jogo fraco e ficam no empate sem gols em Campinas

Na briga pelas primeiras posições de seus grupos, Guarani e Novorizontino entraram em campo nesta quinta-feira sem muito apetite. Pela nona rodada do Campeonato Paulista, as equipes realizaram um jogo fraco em Campinas e ficaram no empate sem gols no estádio Brinco de Ouro da Princesa.

Com o resultado, o Guarani perdeu a chance de confirmar sua permanência na elite estadual e aumentar sua gordura dentro do Grupo B. O time segue na liderança, com 11 pontos, na frente da Portuguesa, que tem 10, Santos, com nove, e Red Bull Bragantino, que soma oito.

Por outro lado, o Novorizontino chegou aos 12 pontos e cravou sua vaga no Paulista de 2026. O time é o vice-líder do Grupo C e a distância para o terceiro colocado, o Noroeste, é de cinco. O lanterna é o Água Santa com seis e a chave é liderada pelo São Paulo, que tem 14.

O primeiro tempo começou morno. As duas equipes se estudavam até demais e pouco deram espaço para criar. Com muita troca de passes, o volume de jogo ficava concentrado no meio de campo e logo voltava para os goleiros para recomeçar uma jogada ofensiva.

A falta de objetividade foi tanta, que a primeira etapa só teve uma finalização, por parte do Guarani, que era quem tinha mais ânimo. Deni Júnior chutou cruzado, mas sem dar trabalho ao goleiro Airton. Do outro lado, o Novorizontino não finalizou a gol e o único chute foi de Rodrigo Soares, sem direção.

Na volta do intervalo, os times vieram com mudanças significativas no setor ofensivo, buscando aquilo que faltou nos 45 minutos iniciais. E as trocas surtiram mais efeito no Novorizontino. Matheus Frizzo arriscou de longe e Mesquita espalmou. Na sequência, Robson furou na pequena área. Logo depois, Waguinho cabeceou no travessão.

O Guarani, por sua vez, não teve resultado nas mudanças. O time da casa até chegava com superioridade no ataque, mas pecava nos passes e nas tomadas de decisões. Na reta final, já desgastados fisicamente, os erros viraram protagonistas dos dois lados. Sem muita inspiração, o resultado sem gols acabou ficando justo em Campinas.

O Guarani volta a campo no domingo, às 16h, diante do São Bernardo, no estádio 1º de Maio, no ABC Paulista. Já o Novorizontino fecha a 10ª rodada na segunda-feira, às 20h, no clássico da 017, diante do Mirassol, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 0 X 0 NOVORIZONTINO

GUARANI - Gabriel Mesquita; Matheus Sarará (Yan Henrique), Raphael Rodrigues, Titi e Emerson Barbosa; Nathan Camargo (Daniel Henrique), Anderson Leite, Isaque (João Marcelo) e João Victor (Raí Nascimento); Luiz Miguel (Caio Mello) e Deni Júnior. Maurício Souza.

NOVORIZONTINO - Airton; Dantas, Rafael Donato e Patrick; Rodrigo Soares (Matheus Frizzo), Luís Oyama (Marlon), Jean Irmer e Fábio Matheus (Patrick Brey); Pablo Dyego (Léo Natel), Robson e Waguinho (Bruno José). Técnico: Eduardo Baptista.

CARTÕES AMARELOS - Anderson Leite (Guarani); Patrick, Dantas e Patrick Brey (Novorizontino).

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

RENDA - R$ 77.115,00.

PÚBLICO - 3.102 torcedores.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).