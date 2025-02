Nicolas Prattes viverá influencer que morreu após viajar com seu cão

Nicolas Prattes não para! Apesar de ainda estar nas gravações da novela global Mania de Você, agora o ator foi confirmado no filme Minha Vida Com Shurastey, que será estrelado pelo ator. O longa contará a história do influenciador Jesse Koz, que morreu após viajar com o seu cão.

O ator contou no Instagram a novidade:

Gente, estava louco para vir aqui dividir uma notícia que está me enchendo de orgulho! Um desafio daqueles que deixa qualquer ator com aquela sensação maravilhosa de frio na barriga... Fui convidado para viver no cinema o Jesse Koz. Ele foi um aventureiro que percorreu as Américas ao lado de seu golden retriever, Shurastey, e inspirava as pessoas ao redor do mundo compartilhando suas experiências nas redes sociais. Em breve vocês poderão ver essa história linda de amizade e superação nas telonas, em Minha Vida com Shurastey, dirigido por Afonso Poyart e produzido pela Paris Entretenimento.

Sabrina Sato, esposa do artista, comentou na publicação de Nicolas, o parabenizando pelo papel:

Filmaço! Tô tão feliz por você! Vai ser incrível. A história do Shurastey mexe profundamente com todos nós que amamos cachorros e valorizamos a vida. E você, meu amor, com seu talento e dedicação, vai emocionar e inspirar muita gente. Tenho certeza de que vai arrasar muito! Orgulho imenso de você.

O filme trará a história do influenciador que ficou famoso ao viajar pelo mundo com o cachorro Shurastey, a quem chamava de seu parceiro de vida, em seu Fusca branco 1978. Os dois acabaram morrendo em um acidente de carro.