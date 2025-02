Meghan Markle surge usando presente de Dia dos Namorados dado por Príncipe Harry, no Canadá

Pombinhos em boa fase? De acordo com a People, Príncipe Harry e Meghan Markle podem ter comemorado o Dia dos Namorados mais cedo. O duque e a duquesa de Sussex estão no Canadá e marcaram presença no Invictus Games de 2025, apoiando atletas em Whistler na estreia do evento skeleton, na última segunda-feira, dia 10.

Além desse evento, o casal esteve em um encontro duplo ao lado do cantor canadense Michael Bublé e sua esposa, Luisana Lopilato, que têm sido apoiadores do retorno dos Invictus Games de 2025 ao Canadá.

Segundo o Town & Country, para a noite, Meghan usou um par de brincos de diamante de Maya Brenner, que foram um presente de Harry no Dia dos Namorados do ano passado. Que fofo! A duquesa completou seu look para o jantar com uma capa Carolina Herrera e sapatos Aquazzura, afirmou o veículo.