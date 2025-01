Após procedimento estético, Simone Mendes comenta como está recuperação: O mais legal é que estou usando fralda

Simone Mendes realizou, recentemente, uma cirurgia para harmonizar seu processo de emagrecimento. Nesta sexta-feira, dia 31, a artista comentou como está sua recuperação.

Caso você não saiba, Mendes decidiu retirar o excesso de pele entre as coxas após perder cerca de 30 quilos. A cirurgia estética, no entanto, exige alguns cuidados no pós-operatório, mas, felizmente, parece que a cantora está tirando de letra.

Nos Stories, ela contou:

- Estou aqui de boa, um dia de cada vez. Preciso ficar aqui tranquilinha. Estou aqui com o meu velho dreno. Vocês têm coragem de ver? O mais legal é que estou usando fralda, uma fraldinha! É tão gostosinho usar fralda. Só para não ficar sem roupa. Mas não faço nenhuma necessidade na fralda porque não gosto. Prefiro me levantar e fazer minhas necessidades lá [vaso sanitário]. Na fralda não faço, não.

Que ela se recupere bem, não é?