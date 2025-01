Após oito anos, São Bernardo volta a apoiar blocos de rua no Carnaval

A Secretaria de Cultura e Juventude, comandada por Samara Dinis da Silva, publicou nesta sexta-feira (31), no Diário Oficial de São Bernardo o Edital Nº 01/2025, o chamamento público “Blocos de Carnaval de Rua 2025”. A iniciativa marca o fim de um hiato de oito anos sem respaldo municipal para os blocos, desde a última edição apoiada em 2016.

A retomada acontece sob a gestão do prefeito Marcelo Lima (Podemos) e contrasta com os anos anteriores, quando o Carnaval de rua não recebeu incentivo da administração municipal. A interrupção ocorreu em 2017, no primeiro ano do governo de Orlando Morando, então filiado ao PSDB e atualmente sem partido.

“Depois de quase uma década, São Bernardo voltará a organizar um dos eventos mais populares que já tivemos aqui. Os blocos de rua são patrimônio cultural da cidade. Alguns deles são históricos e nunca deixaram de desfilar. Agora nós vamos fazer um evento organizado, planejado e regulamentado, com o objetivo de resgatar essa tradição de São Bernardo”, declarou Marcelo Lima.

A secretária de Cultura e Juventude, Samara Dinis, sustentou que os blocos são de “suma importância para a difusão de um dos movimentos mais expressivos da cultura popular brasileira”: “Esse era um pedido antigo dos fazedores de cultura da nossa cidade, que, nesta gestão, estamos colocando para frente.”

Com a nova diretriz, blocos interessados devem se inscrever entre os dias 31 de janeiro e 9 de fevereiro de 2025, por meio de um formulário online. Os grupos habilitados serão divulgados na Imprensa Oficial e no Portal da Cultura no dia 14 de fevereiro. Os desfiles estarão autorizados a acontecer entre os dias 22 de fevereiro e 4 de março, com duração máxima de quatro horas por bloco.

A Prefeitura fornecerá apoio estrutural, incluindo banheiros químicos, limpeza das ruas após os eventos, fechamento de vias e suporte da GCM (Guarda Civil Municipal). A iniciativa visa organizar e regulamentar a ocupação do espaço público, garantindo segurança e infraestrutura adequada para os foliões.

Os blocos interessados devem consultar o edital completo no site da Prefeitura e seguir os trâmites exigidos para habilitação.