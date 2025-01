Após polêmicas, perfil de Karla Sofía Gascón é o único não seguido pela Academia do Oscar nas redes sociais

Mais uma polêmica para conta! Depois de Tweets antigos de Karla Sofía Gascón, indicada na categoria de Melhor Atriz no Oscar, serem revividos por internautas, alguns brasileiros notaram que o perfil da artista é o único da categoria a não ser seguido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas no Instagram.

Vale lembrar que Karla compete com Fernanda Torres, Cynthia Erivo, Demi Moore e Mikey Madison. Todas, com exceção da última, receberam o follow da página oficial da Academia no momento de publicação dessa matéria.

Vale lembrar que, entre os comentários revividos de Karla, que foram publicados entre 2020 e 2021, havia uma crítica ao próprio Oscar que dizia:

Cada vez mais o Oscar parece uma cerimônia de filmes independentes e de protesto, eu não sabia se estava assistindo a um festival afro-coreano, a uma manifestação do Black Lives Matter ou ao 8M. Além disso, uma gala feia, feia.

Em declaração para Variety, Karla se desculpou pelas publicações antigas:

Quero reconhecer a conversa em torno de minhas postagens anteriores nas redes sociais que causaram mágoa. Como alguém em uma comunidade marginalizada, conheço muito bem esse sofrimento e lamento profundamente aqueles que causei dor. Durante toda a minha vida, lutei por um mundo melhor. Acredito que a luz sempre triunfará sobre a escuridão.