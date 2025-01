Santos publica vídeo emocionante sobre a volta de Neymar Jr

Agora podemos chamar de oficial! O Santos Futebol Clube finalmente anunciou nesta sexta-feira (31), a contratação de Neymar Jr. O clube que revelou o craque brasileiro, publicou nas redes sociais um vídeo, onde o próprio atleta narra sua história como se estivesse respondendo ao convite de Pelé para que ele retornasse ao time alvinegro.

Neymar Jr. começa relembrando quando chegou ao Santos, ainda bem jovem: "Oi, Rei. Quanta saudade. Eu era um menino quando cheguei aqui, cheio de sonhos pela frente. A Vila Belmiro me acolheu e foi nela que cresci e fui feliz. O Santos me revelou para o mundo, mas meu coração nunca deixou de ser alvinegro. Eu lembro de tudo o que vivi com vocês, de cada momento, uma lembrança viva, feliz e eterna. Uma lembrança que eu não quero só lembrar, quero voltar a viver. E quero voltar a viver com vocês, como sempre foi."

O jogador ainda faz referência a Pelé afirmando que a coroa e o trono seguirão sendo dele: "Rei Pelé, seu pedido é uma ordem. O trono e a coroa vão continuar sendo seus, porque você é eterno. Mas a 10... Ah, vai ser uma honra vestir esse manto sagrado que representa tanto para o Santos e para o mundo. Prometo fazer de tudo para continuar honrando seu legado, Rei. Eu vou, mas eu volto. Vocês se lembram, né? Pois bem. O Príncipe está de volta (veja aqui)."

Vale ressaltar que o Santos e o atleta assinaram contrato com vínculo de apenas 5 meses, segundo o Globo Esporte, terminando no dia 30 de junho.