Lesionado, LeBron James não irá ao Met Gala e lamenta: Odeio perder um evento histórico

Nesta segunda-feira, dia 5, acontece o Met Gala 2025, o tradicional evento de moda, que arrecada fundos para o Museu Metropolitano de Arte, em Nova York. LeBron James, astro do basquete e presidente honorário do baile, anunciou que não estará presente após sofrer uma lesão no joelho.

Em sua conta do X - antigo Twitter - ele informou que será muito bem representado por sua esposa, Savannah James.

Infelizmente, por causa da lesão no joelho que sofri no fim da temporada, não poderei comparecer ao Met Gala em NY hoje à noite, como tantos estavam perguntando e me parabenizando!, escreveu ele, que em seguida lamentou a ausência:

Odeio perder um evento histórico! Minha linda e poderosa rainha estará lá, mantendo tudo firme como sempre fez!

Vale pontuar que a lesão citada por LeBron aconteceu durante o jogo cinco da primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste contra o Minnesota Timberwolves.

O evento de moda terá como tema este ano Superfine: Tailoring Black Style, inspirado no livro de 2009 de Monica L. Miller, Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity. Para quem deseja acompanhar o evento, haverá uma transmissão ao vivo no YouTube, a partir das 19h.