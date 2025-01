Haddad diz ter 'relação excelente' com Motta e Alcolumbre

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ter estabelecido nos últimos dois anos uma "relação excelente" com o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) e com o senador Davi Alcolumbre (União-AP), que devem assumir as presidências da Câmara e do Senado nos próximos dias.

Haddad afirmou que se encontrava frequentemente com Motta antes mesmo de o parlamentar despontar como favorito à sucessão de Arthur Lira (PP-AL). "Não teve mês que eu não almocei com o deputado Hugo Motta", afirmou, em entrevista à RedeTV! gravada na quinta-feira, 30. Motta, segundo o ministro, "é muito interessado" na pauta econômica.

Já Alcolumbre, com quem jantou nesta semana, demonstrou interesse em impulsionar "uma agenda econômica forte", segundo o ministro. Na semana passada, Haddad apresentou uma lista de 25 prioridades da agenda econômica para 2025 e 2026 durante a primeira reunião ministerial do ano. Entre elas, está a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil.