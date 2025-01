Apagão, fumaça e sirenes assustam brothers no 'BBB 25': 'Achei que estavam brigando'

Na tarde desta quinta-feira, 30, gritos, barulhos de sirenes, um apagão e até fumaça assustaram os brothers na casa do BBB 25. Alguns dormiam e outros preparavam o almoço quando todos foram surpreendidos com os sinais.

Os brothers pensaram que Diogo estava usando o painel tático nos aposentos do Líder e se espantaram ainda mais com as portas trancadas. Isso até descobrirem que se tratava de uma ação de patrocinador, que ofereceu produtos e brindes a todos os participantes.

Depois da ação, Diego Hypolito confessou que, ao ouvir os gritos, acreditou se tratar de uma briga entre sisters: "A primeira coisa que eu pensei era que Giovanna e Renata se batendo". Dona Delma comentou: "Foi tanto grito que misericórdia. A Gracyanne tinha entrado no quarto, escutou o grito da irmã e saiu doida."