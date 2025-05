Signos: veja horóscopo deste domingo (4) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo deste dia 4 de maio de 2025 para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

A Lua segue toda linda e poderosa em seu signo e ingressa na fase Crescente na manhã deste domingão, trazendo vibes animadas e movimentadas para o seu astral. Isso significa que seu magnetismo pessoal estará ainda mais forte. O único porém é que Plutão começa a retrogradar no setor do casamento e essa energia pode atrapalhar a harmonia com o seu amor.

COR: VERMELHO

PALPITES: 30, 37, 55

Hoje pode ser um dia de altos e baixos, então cuide de sua saúde e bem-estar. A boa notícia? O clima vai melhorar, principalmente nos assuntos do coração. Uma atração misteriosa pode surgir e o romance vai estar no ar. Prepare-se para surpresas agradáveis.

COR: VERDE-CLARO

PALPITES: 25, 34, 16

Aproveite as energias da Lua leonina hoje e sinta as vibes animadas. Convívio e amizades estão em destaque. Não se esqueça do cuidado com a sua saúde enquanto se diverte. À noite, espere por surpresas deliciosas no amor. Avanços podem acontecer em um romance recente.

COR: CREME

PALPITES: 51, 33, 23

Domingo promete transformações e metas alcançadas! Cuidado com as picuinhas, pois podem afetar seu humor e as relações pessoais. Assuntos familiares pedem atenção.. O amor está no ar, com possibilidades de novos contatos ou de um envolvimento mais intenso com o seu amor.

COR: AMARELO

PALPITES: 37, 30, 48