Veja horóscopo deste domingo (4) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo deste dia 4 de maio de 2025 e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Prepare-se para um domingo cheio de aventuras, Sagitário! Tire o máximo da folga, curtindo a liberdade que adora. Mas tome cuidado com os excessos e evite conflitos desnecessários. O bom é que qualquer tensão deve desaparecer à noite, criando o clima perfeito para a paquera. Com seu carisma, o crush não vai resistir!

COR: CINZA

PALPITES: 36, 47, 56

Explore sua prudência e perseverança para administrar bem seus recursos, mesmo com Plutão retrocedendo na Casa da Fortuna. A Lua Crescente te ajuda a impulsionar seus interesses materiais. Mas lembre-se, não deixe a vida pessoal e amorosa de lado - a noite promete ser excitante e apaixonante!

COR: PRETO

PALPITES: 31, 32, 58

Domingão pede boa companhia e energia do alto com a chegada da lua crescente. Sua conexão com pessoas queridas acende alegria em seu coração. Vibe do mozão em destaque torna o dia especial. Plutão retrógrado em seu signo chega pedindo cuidado com excessos.

COR: ROSA

PALPITES: 38, 54, 11

Aproveite o domingo para relaxar! Apesar das muitas tarefas e interesses que vão chamar sua atenção, tente equilibrar a carga para que sua vitalidade não oscile muito. Reserve tempo para descansar, sua saúde ficará grata! À noite, deixe-se levar por alegrias compartilhadas com pessoas próximas. Romance em clima prestativo.

COR: LILÁS

PALPITES: 50, 35, 23