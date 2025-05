Horóscopo: previsão dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer deste domingo (4)

O que os astros reservam para você neste dia 4 de maio de 2025? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

A Lua muda para a fase Crescente no setor mais positivo do seu Horóscopo e dá aquele impulso para as suas iniciativas. Plutão inicia a caminhada contrária e nem todos os planos podem sair do jeito que se espera. Agora, a melhor parte do domingão será à noite e o período tem tudo para ser espetacular, especialmente na paixão.

COR: VIOLETA

PALPITES: 26, 33, 17

Instabilidades vão rondar seu signo e contratempos podem atrapalhar suas metas. Picuinhas podem vir à tona no convívio com familiares e pessoas próximas na parte da manhã, mas depois o astral vai ficar mais harmonioso, positivo e você pode esperar uma noite especial com seus queridos, principalmente com o amor.

COR: AZUL-MARINHO

PALPITES: 33, 08, 44

O domingão começa agitado e as conversas vão ficar pra lá de animadas com a Lua Crescente no comando do céu. Seu papo esperto deve atrair todo tipo de gente, sua companhia será disputada e todos vão querer você por perto. Só não convém ser mão aberta com seu dinheiro porque a vontade de gastar pode falar mais alto. Entrosamento perfeito com o amor.

COR: AZUL-CLARO

PALPITES: 59, 41, 35

Hoje, enquanto a Lua cresce no céu, o dinheiro pode crescer na carteira. O momento é propício para focar nos interesses financeiros e tirar proveito das oportunidades de progresso. Só não convém cair em tentações e abusar nos gastos. Nas relações pessoais, hoje seu jeito pode estar mais apegado.

COR: VERDE

PALPITES: 33, 53, 44