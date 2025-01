Charge - 30 de janeiro de 2025

A Justiça de São Paulo determinou na última segunda-feira (27) a suspensão do transporte remunerado de pessoas por motocicletas na Capital – o serviço havia começado a operar na cidade pouco antes, no dia 14. No Grande ABC, exceção feita a São Bernardo, as cidades não possuem normas de regulamentação da atividade, e o mototáxi por aplicativo já atua desde 2021, como confirmado ao Diário pelas respectivas prefeituras.

Contrário à atividade, o Paço de São Bernardo judicializou a atividade de transporte de passageiros por motocicletas. Em outubro de 2023, a gestão, então comandada pelo prefeito Orlando Morando (sem partido), atual secretário de Segurança Urbana na Capital, apelou aos tribunais contra as plataformas Uber e 99 e solicitou a suspensão do serviço na cidade. O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), porém, negou o pedido.