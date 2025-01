Lima escolhe Priscilla Simonato como diretora da Faculdade de Direito

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), escolheu nesta quinta-feira (30) a professora Priscilla Simonato como nova diretora da Faculdade de Direito de São Bernardo. O nome de Priscilla encabeçava a lista tríplice da instituição que foi encaminhada para decisão do chefe do Executivo municipal - o rito se dá pelo fato de o órgão ser uma autarquia, uma das entidades mais tradicionais do País. O mandato será de 16 de fevereiro de 2025 a 15 de fevereiro de 2029.

Priscilla foi a mais votada em eleição interna ocorrida em novembro do ano passado, dentro da congregação da faculdade, órgão máximo da instituição, com 38 dos 40 votos no total - os demais candidatos tiveram um voto cada. Com a definição, o prefeito Marcelo Lima mantém o histórico de seguir a lista tríplice e nomear quem teve maior apoio no pleito da faculdade. Ela assume o lugar de Rodrigo Gago, que estava no posto desde 2017. A posse oficial está marcada para ocorrer no dia 17 de fevereiro, em ato solene que ocorrerá no salão nobre do prédio do Executivo.

“Formalizamos a primeira colocada na eleição para ser a diretora da Faculdade de Direito, uma autarquia municipal importante e respeitada no Brasil inteiro. Os compromissos firmados foram que a faculdade terá autonomia integral, apoio do prefeito, para que possa ser resgatada toda a questão cultural, a história no meio jurídico e também novos investimentos, principalmente na área social, entregando cursos gratuitos para pessoas de baixa renda do município. E, para mim, uma imensa satisfação nomear uma mulher para comandar a instituição depois de 20 anos, ex-aluna e professora da faculdade”, frisou o prefeito Marcelo Lima.

Priscilla é a primeira mulher a assumir a diretoria da Faculdade de Direito de São Bernardo exatamente em duas décadas. A última representante no comando foi a dra. Eliana Borges Cardoso, que encerrou o mandato em 2005.

A nova diretora pontuou que seu compromisso será fortalecer o nome da instituição em nível nacional, retomando o protagonismo da faculdade. “É uma honra estar à frente de uma das melhores instituições do País no Direito. Assumo o compromisso de elevar ainda mais o nome da faculdade, com a tranquilidade da autonomia e investimentos que foram destacados. Iremos, também, trazer grandes nomes da faculdade, prestigiar ex-alunos e professores que hoje ocupam importantes cargos nos tribunais, Poder Judiciário, Ministério Público, entre outros. Isso tudo certamente vai engrandecer a comunidade acadêmica e o município.”





CURRÍCULO

Bacharel em Direito pela própria Faculdade de Direito de São Bernardo, Priscilla Simonato tem doutorado em Direito Previdenciário pela PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), é mestre em Direito Previdenciário na mesma instituição e pós-doutoranda em Direito pela Università di Bologna.

Ela é professora titular de Direito do Trabalho e Seguridade Social da Faculdade de Direito de São Bernardo e coordenadora Geral da Pós-Graduação, além de coordenadora do curso de Direito Previdenciário Aplicado da Faculdade de Direito. É autora de livros e artigos científicos, entre eles "Pensão por Morte e os Dependentes do RGPS" e presidiu o IAPE (Instituto dos Advogados Previdenciários) nos biênios 2020/2021 e 2022/2023.

INSTITUIÇÃO

A Faculdade de Direito de São Bernardo é uma autarquia municipal sem fins lucrativos criada em outubro de 1964. A instituição tem como uma de suas premissas a prestação de serviços à população carente, além de ensino jurídico de qualidade. Com esse preceito, já beneficiou mais de 500 mil cidadãos, com trabalho de assistência jurídica gratuita. Desde sua fundação, a instituição já formou mais de 15 mil bacharéis em Direito.