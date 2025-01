Inédito em São Paulo, labirinto de espelhos chega a São Bernardo

A mais nova atração do Museu das Ilusões, o Labirinto de Espelhos, acaba de ser montada e promete gerar confusão e diversão em São Bernardo. Com 80m², piso quadriculado e um conjunto de 120 espelhos, o labirinto instalado no Shopping Metrópole pode alterar a percepção de direção do visitante por causa da ilusão provocada pelos jogos de espelhos, enganando sobre onde é a saída correta.

Com mais de 90 experiências de ilusão de óticas, distribuídas pelos 1.500 m², o Museu das Ilusões é um passeio divertido que estimula a lógica e brinca com os sentidos.?Além da sala de aula invertida, do túnel vórtex e do efeito Monga, a montagem incluí peças anamórficas feitas exclusivamente para o museu, como as esculturas do Santos Dumont e da Marilyn Monroe e seis novos painéis 3D: Gatinho, Panqueca, Casulo de Experiência, Cofre dos Sonhos, Tubarão, Viking Gigante, Primata Feroz e Excalibur, que garantem fotos e vídeos surpreendentes.

Para conhecer mais sobre a atração, é possível acessar a matéria especial publicada pelo Diarinho: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4196451/museus-itinerantes-integram-criancas-a-ciencia.