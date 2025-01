Museus itinerantes integram crianças à ciência

A ciência de forma lúdica, interativa e curiosa! De forma inédita e a partir deste fim de semana, o Museu das Ilusões abre as portas em São Bernardo, enquanto Diadema é palco do Museu Catavento. As experiências estão instaladas nos shoppings Metrópole e Praça da Moça, respectivamente, por tempo limitado: o primeiro, até abril, com ingressos pelo Sympla de R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia, para estudantes, crianças de até 5 anos, pessoas com deficiência, professores e doadores de sangue); o segundo até fevereiro, de forma gratuita.

Em Diadema, os destaques são o Gerador de Van de Graaff, que arrepia os cabelos apenas ao toque em uma esfera, e o Praxinoscópio, aparelho de tecnologia considerado o avô do cinema.

Os irmãos Nicolas e Tomas Mariano Rodrigues, 6 e 4 anos, de Diadema, vivem a expectativa de visitar o Museu Catavento, porém, já tiveram a oportunidade de se encantar com a Sala Invertida (classe que desafia a gravidade com teto no chão e cadeiras na parede) e os painéis do Museu das Ilusões, em São Bernardo. “A gente foi muito em parques nas férias. É a nossa primeira vez em museu. Bem divertido ver coisas assim”, destacou Nicolas.

Já Giulia Volpatto, 10 anos, de Santo André, visitou pela segunda vez a maior exposição de ilusão de ótica do mundo – a primeira foi “anos atrás, lá em São Paulo”, disse ela. “Dá para tirar várias fotos aqui. É bem grande”, afirmou, em relação às 90 atrações presentes no Museu das Ilusões.

Ainda sem aulas de Física ou Química, Lorena Uhle, 9, de São Bernardo, descreveu como “fascinante” a experiência de ter museus de ciência perto de casa. “Nos perdemos, ficamos surpresos. É a primeira vez que vejo ilusões. Quero conhecer a opção de Diadema”, disse.

Na visão de Júlio Abdala, 58 anos, a ciência, apresentada de forma divertida, é essencial para a evolução da educação no Grande ABC e, também, no País. O professor de Física foi o responsável por construir os equipamentos expostos em São Bernardo. “A minha parte favorita do <CF51>(Museu das)</CF> Ilusões é a sala escura, validada junto com meus netos. Porque é isso: a explicação dos fenômenos precisa do real, sentir. Assim, a gente entende o comportamento da nossa retina (<CF51>parte do olho que contribui com a visão</CF>) para ilusões de cognição e perspectiva, por exemplo”, explicou.

FIQUE LIGADO!

São recomendados 20 minutos para aproveitar a exposição em Diadema e até 1h30 para a atração em São Bernardo. O Museu Catavento funciona de segunda a sábado, das 12h às 20h, e aos domingos, das 14h às 20h. Já o Museu das Ilusões está aberto de segunda à segunda, até o fim do mês. Por lá, o horário é das 10h às 21h, sendo a operação de domingo e feriados das 12h às 20h.