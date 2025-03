Uma Santo André colorida

E se você tivesse a oportunidade de dar cores aos 11 pontos mais famosos de Santo André? A partir da próxima segunda-feira (31), um concurso avaliará os nove desenhos mais criativos e ‘coloridos’ da cidade, com direito a prêmios de até R$ 500.

Na ilustração estão distribuídos o prédio do jornal Diário do Grande ABC, apoiador da iniciativa, a Prefeitura de Santo André, o calçadão da Oliveira Lima, os parques Prefeito Celso Daniel, Central e do Pedroso, além da Sabina, o Monumento ao Trabalhador (assinado pela artista plástica Tomie Ohtake, próximo à Câmara de Vereadores da cidade), a Catedral Nossa Senhora do Carmo, a Escola Estadual Américo Brasiliense, assim como as estátuas em homenagem ao Imigrante Italiano e em deferência à indústria.

ORGANIZAÇÃO

O prazo para entregar a pintura será 12 de abril, quatro dias após Santo André completar 472 anos. Pelo regulamento, cada criança poderá participar com apenas um desenho. Além disso, será aceito somente o uso de lápis de cor, giz de cera, canetinhas ou tinta sobre o papel.

As avaliações em cada categoria serão feitas por idade: crianças de 3 a 6 anos (categoria 1); de 7 a 9 anos (2); e de 10 a 12 anos (3).

Já a curiosidade de quem levará a melhor no concurso poderá ser sanada pelo Instagram @panteraimoveis, empresa responsável pela iniciativa. O dia e horário para anúncio dos vencedores será informado em breve pelos canais da imobiliária.

Para participar, a turma pode retirar a ilustração para colorir em quatro pontos de distribuição: nas unidades da Pantera Imóveis, Buffet Farra na Vila, e nas lojas Red’O e Sapatek.

“A comemoração é dupla, porque também fazemos (a empresa) 40 anos agora. Então, buscamos exaltar o que faz parte da história da cidade, para que a nossa mascote de pelúcia, a Terinha, possa premiar as crianças”, explica o diretor da Pantera Imóveis, Rafael Navarro.

O ilustrador Danilo Oliveira, o Roots, é o criador do desenho e acredita que “caprichar nos detalhes” é o ‘segredo’ para buscar a vitória no concurso. “O bom é prestar atenção nesta riqueza, dar atenção às pequenas partes do desenho”, sugere.

Segundo ele, esta é uma forma também de toda a família conhecer melhor Santo André. “A maioria destes pontos turísticos, os adultos conhecem. Mas talvez seja a chance de quem está colorindo ver e combinar com os pais de ir visitar”, afirma Roots, que também por concursos de desenho na infância descobriu a paixão pela arte que desenvolve atualmente.

Quem também adora colorir, descobriu seu primeiro concurso de desenho para participar e tem divulgado a campanha para as amigas é Manuela Silva, 8 anos, de Santo André. “Minha cor favorita é roxo! Estou muito empolgada porque já passei com a mamãe e papai em alguns dos locais deste desenho”, afirma ela, que tem o calçadão da Oliveira Lima como ponto preferido na cidade aniversariante.

A partir do desenho, Manu pretende conhecer o prédio da Prefeitura de Santo André. Ela acredita que, até como dica para as outras crianças, conhecer os pontos turísticos do desenho do concurso pode ajudar na hora da criatividade. “Vou me reunir depois com a Katia, Marina, Lorena e Alice, minhas melhores amigas, para trocarmos lápis de cor e darmos nosso melhor. Colorir é bem divertido e conhecer outros locais para a gente visitar também”, conta.