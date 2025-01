Obituário - 30 de janeiro de 2025

SANTO ANDRÉ

Dionilce Dias Pires, 89. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mercedes Garcia, 88. Natural de Lins (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

João Martins Peceti, 85. Natural de Promissão (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Irene da Costa, 82. Natural de Bento de Abreu (SP). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nelson Martinho, 82. Natural de Guapiaçu (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Neuza Floriano Rossi, 74. Natural de Astorga (Paraná). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vilma Repeska Serena, 70. Natural de Santo André. Residia na Vila Metalúrgica, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Luiz Guimarães, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Luzita, em Santo André. Tapeceiro. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Silvio Luiz Colli, 63. Natural de Terra Roxa (SP). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Léo Barreira, 60. Natural de São Caetano. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wilson Gonçalves dos Santos, 58. Natural de Pote (Minas Gerais). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Eduardo Filho, 56. Natural de Santo André. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Operador de máquina. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Claudio Esmero, 48. Natural de Andirá (Paraná). Residia no bairro Jarim, em Santo André. Jardineiro. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geraldo da Costa Chaves Filho, 44. Natural de Santo André. Residia no Jardim Rina, em Santo André. Autônomo. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Tatiane Cristina da Silva Furquin, 44. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Josefa Ginez Vantim, 97. Natural de São Manuel (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides

Anésia Grana Roque, 94. Natural de Borborema (SP). Residia em São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

Matilde Neri Barotti, 94. Natural de Poços de Caldas (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

Ignez Marçon Musachil, 91. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

Cristiane Silva Hobi, 47. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Alessio de Carvalho, 80. Natural de João Ramalho (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 25, em Diadema. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Helena Rodrigues da Silva de Paula, 82. Natural de Palmeirina (Pernambuco). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Magnus da Costa Coelho, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 25. Crematório Vila Alpina.

Maria Raimunda Vaz Soares, 78. Natural de Araçaí (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 25. Vale da Paz.

Umbelinda Teixeira de Souza, 77. Natural de São Francisco (Minas Gerais). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 25. Memorial Paulista, em Embu das Artes (SP).

Malvina Júlia dos Santos Tavares, 75. Natural de Guaraçaí (SP). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 25. Campo das Oliveiras, em Jacareí (SP).

Francisco da Silva, 65. Natural de Jaguaribe (Ceará). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 25, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Walquíria da Silva, 61. Natural de Diadema. Residia no bairro Taboão. Dia 25, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

MAUÁ

Elisabete Ventura Elias dos Santos, 42. Natural de Mauá. Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Empresária. Dia 25, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Akinori Assaí, 82. Natural de Herculândia (SP). Residia no Parque do Governador, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

Luciano Cerqueira dos Santos, 62. Natural de Conceição do Coité (Bahia). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.