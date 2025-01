Sandy agradece homenagens de aniversário e recebe mensagem Lucas Lima: Merece uns três universos de coisa boa

Sandy completou 42 anos de idade na última terça-feira, dia 28, e recebeu uma chuva de carinho. Após receber diversas mensagens a parabenizando por mais um ano de vida, a cantora fez uma publicação nas redes sociais agradecendo todas as homenagens.

A artista compartilhou em sue perfil no Instagram uma foto em que surge toda feliz e falou sobre a felicidade que estava sentindo:

Inaugurando os 42 com muito amor, alegria e fé na vida. Que meus olhos estejam sempre abertos pras belezas do mundo. Recebi tantas homenagens lindas hoje, tanto carinho? Estou feliizzz!! Obrigada a todos que, de alguma maneira, se fizeram presentes no meu dia. Amo vocês!

Na sessão de comentários, Lucas Lima fez questão de deixar uma mensagem. O ex-marido da cantora enviou seu carinho ao escrever:

Pensa numa guria que merece uns três universos de coisa boa! Feliz níver!

Maisa Silva também parabenizou a aniversariante:

Parabéns maravilhosa! Tudo de melhor no novo ciclo, comentou a atriz.