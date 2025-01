Obras e neblina interditam trechos da Anchieta e Interligação Planalto

A Rodovia Anchieta está totalmente interditada no sentido litoral entre os km 40 e 56 devido a obras. No sentido São Paulo, há lentidão entre os km 20 e 17 e também entre os km 13 e 10, ambos os trechos devido ao excesso de veículos. Além disso, do km 51 ao 56, o tráfego está congestionado em razão de obras.

Na Rodovia dos Imigrantes, há lentidão no sentido São Paulo entre os km 17 e 14, também por conta do alto fluxo de veículos.

A Interligação Planalto está bloqueada nos dois sentidos devido à neblina, com interdição total entre os km 8 e 0 no sentido Anchieta e do km 0 ao 8 no sentido Imigrantes.

No momento, a Operação 5x3 está em andamento devido a um acidente na pista sul da Anchieta. No sentido litoral, há três faixas operando na Imigrantes e duas na Anchieta. No sentido São Paulo, todas as faixas da Anchieta estão interditadas, enquanto a Imigrantes segue com três faixas liberadas.