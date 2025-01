Marcelo Oliveira diz que nova diretoria vai ‘oxigenar’ o Nardini

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), apresentou ontem a nova diretoria do Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini. A mudança, segundo o petista, foi feita em comum acordo entre o Paço e a FUABC (Fundação do ABC), responsável pela gestão do complexo hospitalar. Fazia tempo que ele cobrava mudança para aproximar o comando da instituição da administração.

Paulo Rogerio Affonso Antonio é o novo superintendente. Ainda compõem a diretoria Jaqueline Maria Lima Gerbase (diretora técnica), Cleuza Fialho (gerente administrativa) e Cicera Roberta Alves (gerente assistencial). As nomeações foram feitas por Luiz Mário Pereira de Souza Gomes, presidente da FUABC.

Segundo o prefeito, a alteração na diretoria vai “oxigenar o hospital”. “Agora, é uma nova etapa, semelhante ao nosso governo, que mesmo sendo de reeleição teve algumas mudanças no secretariado, e a Fundação também entendeu que tinha de mudar para oxigenar o Nardini. Temos avançado, mas tenho certeza que com a nova direção vamos conseguir avançar mais”, destacou.

Paulo Affonso substitui Patrícia Veronesi. Marcelo Oliveira afirmou que o objetivo da medida é aprimorar os serviços, otimizando os recursos repassados pelo município para a Fundação. O prefeito destacou que hoje o maior desafio do Hospital Nardini é o número de atendimentos e os recursos disponíveis para a Saúde.

“Estamos investindo cada vez mais, porém, o número de atendimentos tem aumentado. Nos últimos meses (o crescimento) foi, em média, de 30%, como ocorreu também nas nossas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e nossas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). A saúde é um grande desafio e no Nardini não é diferente”, disse o petista.

A secretária de Saúde do município, Eliene de Paula Pinto, afirmou que a mudança na equipe diretora do hospital reflete o compromisso da gestão em aprimorar a qualidade e priorizar a assistência aos usuários. “A iniciativa reforça a busca por um atendimento humanizado, com o objetivo de fazer mais e melhor para a população”, disse.

DEMANDA

O prefeito destacou que, com quase 40 anos, o complexo não teve alterações na estrutura para comportar o crescimento na demanda. O Nardini foi construído no fim da década de 1970 por um grupo de médicos – entre eles Radamés Nardini (1916-1983)–, mas só foi aberto em 1986, quando o governo do Estado assumiu o espaço. Em 1990 o equipamento passou para o município.

“(O hospital) continua do mesmo tamanho. Ampliei em 20 leitos na (pandemia de) Covid. Naquela época fizemos a opção de não ter um hospital de campanha, mas sim, de ampliar os leitos no Nardini. Porém, a demanda é maior do que a oferta”, pontuou.