Pela anistia, políticos do Grande ABC vão à manifestação na Av. Paulista

Políticos da região marcaram presença neste domingo (6) na Av. Paulista, em um movimento pró-anistia pelos ataques na sede dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. O ato foi motivado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e contou com a participação no Grande ABC de Nina Braga (PL, São Bernardo), Major Vitor Santos (PL, Santo André), além de Lucas e Luiz Zacarias (ambos PL, Santo André).

A vereadora de São Bernardo Nina Braga (PL) anunciou sua ida até o ato durante o café da manhã, que rendeu caneca estampada com o busto do ex-presidente, além de pão com mortadela (item associado principalmente a manifestações petistas a partir de 2015). "Domingão, se preparando para sair. Pela anistia já, por liberdade", afirmou em vídeo.

No Twitter, a liberal também publicou (e comemorou com) foto em que aparecem como apoiadores do movimento os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais; Jorginho de Mello (PL), de Santa Catarina; Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás; Wilson Lima (União Brasil), de AM; Ratinho (PSD), de Paraná; além de Mauro Mendes (União Brasil), do Mato Grosso.

ADESÃO DE SANTO ANDRÉ

Da bancada liberal no plenário de Santo André, apenas William Lago (PL) não confirmou presença. Em congresso neste domingo, o líder da legenda, todavia, havia defendido na tribuna recentemente a liberdade para a cabeleireira Débora Rodrigues, que pode pegar uma pena de até 14 anos após pichar a estátua da Justiça com batom e virou até balão inflável na manifestação deste domingo. "Não podemos tratar como normal a ausência de direito que tem acontecido hoje com ela, com Bolsonaro, com muitos outros e amanhã pode ser com a gente", disse, colocando o ministro Alexandre de Moraes como um magistrado "que tem interesse no processo".

De Santo André, Major Vitor Santos categorizou a manifestação como "um grande evento", enquanto dirigia para a concentração de manifestantes. Na sexta, o vereador havia reforçado que "só o povo pode mudar essa situação" (conduta do STF em relação ao 8 de janeiro), a partir de uma afirmação do jornalista Augusto Nunes de que "não se pode chamar de democracia um país (Brasil) que tem presos políticos e inspira medo".

Enquanto isso, Baile de favela embalou a ida do colega de bancada Lucas Zacarias com o pai e presidente do PL andreense Luiz Zacarias. "Um movimento que tem feito a diferença no País inteiro", defendeu o parlamentar que busca na Câmara garantir um Título de Cidadão Honorário Andreense ao ex-presidente.

Por curiosidade, o funk paulista utilizado pela família foi lançado e usado em 2015 por quem fosse pró-Dilma Rousseff, no processo de impeachment da ex-presidente, mas desde a eleição de 2018, após uma paródia, ganhou o coração bolsonarista. A canção chegou até a ser removida do YouTube por ferir a política da plataforma ao usar discursos de ódio - contra feministas, o educador Paulo Freire e a deputada federal Maria do Rosário (PT), por exemplo. Em discussão com a petista em 2014, Bolsonaro, enquanto deputado federal, disse que só não estupraria Maria porque "ela não merecia".