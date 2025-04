56% dos brasileiros são contra anistia a envolvidos em atos do 8/1

Mais da metade dos brasileiros é contra a anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 em Brasília, aponta pesquisa realizada pela Genial/Quaest divulgada hoje. O levantamento mostra que 56% dos entrevistados são a favor de que os presos no episódio sigam detidos e cumpram suas penas. Os favoráveis à soltura totalizam 34%.

Dos que não são a favor das prisões, 18% acham que os presos nem deveriam ter sido detidos. Já 16% acham que as pessoas devem ser soltas porque já estão presas por tempo demais. Outros 10% não souberam ou não quiseram responder ao tópico.

A opinião fica mais exacerbada conforme a opção eleitoral dos entrevistados no último pleito. Entre quem votou no presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno de 2022, 77% considera que os envolvidos nas invasões na capital federal devem seguir presos. Já os que votaram em Jair Bolsonaro e são contrários a uma anistia totalizam 32%.