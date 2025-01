Graciele Lacerda comemora retorno à rotina de exercícios após dar à luz primeira filha

Graciele Lacerda comemorou seu retorno à academia um mês após o nascimento de sua filha, Clara, fruto de seu relacionamento com Zezé Di Camargo. Em seus Stories no Instagram, a influenciadora apareceu vestida com roupa de ginástica e expressou sua alegria em retomar os treinos.

Ela mencionou que a última vez que havia treinado foi no início de dezembro, antes de se preparar para a chegada de Clara. Graciele destacou que, embora a barriga ainda esteja presente, está feliz por voltar à rotina de exercícios.

A influenciadora planeja retomar os treinos de forma gradual, enfatizando a importância de uma adaptação cuidadosa. Ela também explicou como pretende conciliar os exercícios com os cuidados com a filha, aproveitando os momentos em que Clara está mais tranquila para se dedicar à malhação.