Sucedem-se as duplas. De Chitãozinho e Xororó... ...a Jocimar e Josinaldo. Uma foto com Nhô Teófilo. E um desafio: gravar MPB... ...da obra de Gustavo Cópia.

UM EXEMPLO

O primeiro programa transmitido pela Rádio ABC da sua nova sede, na Avenida Pereira Barreto, data de 11 de abril de 1999, entre 20h e 21h, com Clemente e Marinho.

O registro anterior fala que a inauguração ocorreu um dia antes, em 10 de abril.

UM NOME

Victor Teófilo da Silva, o Nhô Teófilo. Criador do programa “Boa Noite, Brasil!”, mantido até hoje graças a Clemente e Maurinho, seus apresentadores desde que o pioneiro partiu.

NOVOS VALORES

Jocimar e Josinaldo, hoje dupla famosa, consagrada, mas que começou nos tempos antigos da Rádio ABC, quando a emissora estava na sua sede original, no bairro Casa Branca.

CAST

Clemente e Maurinho viram nascer outras duplas:

Chitãozinho e Xororó, de Astorga para Mauá. Famosíssimos. E que se apresentaram pela primeira vez numa rádio cantando na ABC de Santo André.

Gilberto e Gilmar, nascidos na Rádio Clube.

Belmonte e Amaraí, revelados no Grande ABC.

JUVENTUDE

Para Clemente e Maurinho, a juventude ouve a música sertaneja. E não só os rapazes. As moças também – estas cantam e tocam viola.

REVELAÇÃO

Carol e Rafael. Residentes no Jardim Cristiane, em Santo André. “Estamos diante de uma Cascatinha e Inhana”, arrisca-se a dizer Clemente.

PROPOSTA

Gustavo Cópia, 43 anos, jornalista e compositor; Clemente, 83 anos; Maurinho, 89 anos. O programa “Memória” propôs, e os três concordaram: gravar uma melodia de Gustavo, MPB, em ritmo sertanejo. A conferir.

NO AR

A entrevista com Clemente e Maurinho à TV do Diário do Grande ABC está no site www.dgabc.com.br e demais plataformas do Diário.

Participação: Gustavo Cópia, jornalista.

Crédito da foto 1 – Acervo: Clemente Gonzaga

GERAÇÕES. Nhô Teófilo no estúdio antigo da Rádio ABC, com os jovens Jocimar e Josinaldo, hoje pais de família: ao fundo, o tecladista João Bortoleto

Crédito das fotos 2 e 3 – Fotos: Vitor Betega

CLEMENTE. Para mim, música brasileira é aquela que fala da terra, da plantação, do gado, do homem do campo

MAURINHO. Há uma diferença entre a música sertaneja e a moda de viola. Moda de viola é só o instrumento. A melodia fala por si

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 28 de janeiro de 1995 – Edição 8922

MANCHETE – Stones enfeitiçam São Paulo.

Banda estreou no Brasil embaixo de chuva para 40 mil pessoas no Pacaembu.

SANTO ANDRÉ – Museu de Santo André recebia pintura original, num acordo entre Tintas Coral e a Prefeitura

NOTA – Trinta anos depois, já denominado Octaviano Armando Gaiarsa, o Museu de Santo André necessita muito mais do que uma pintura.

FUTEBOL – AD São Caetano estreia amanhã (29-1-1995) na Série A-3 do Campeonato Paulista, contra o Mirassol, no Estádio Municipal de Mauá (futuro Pedro Benedetti).

TV – O andreense Antonio Petrin voltava à TV Manchete. Faria papel de um padre na novela “Tocaia Grande”, da obra de Jorge Amado.

EM 28 DE JANEIRO DE...

1800 - Falecia, em Santos, frei Gaspar da Madre-de-Deus, autor das "Memórias para a História da Capitania de São Vicente" e membro da Academia de Ciências de Lisboa. Seu nome é perpetuado numa rua central de São Bernardo.

1877 - Anunciava-se a formação de um núcleo colonial do antigo Tijucuçu, hoje Município de São Caetano “do Sul”.

1905 – Do correspondente do Estadão em Rio Grande (da Serra) – No dia 23 do corrente inaugurou-se a iluminação pública desta localidade.

Petersburgo (Agência Navas) – O movimento paredista estendeu-se a todas as indústrias. A Rússia está sofrente as consequências de todos os vícios da sua burocracia.

Roma, 23 – A caça da raposa na Vila Appia esteve esplendida.

1930 - Julião Lopes Garcia nascia em São Bernardo. Foi tecelão, dirigente sindical da classe, artesão e cultuou a Memória da sua cidade. Hoje seu filho, Edir, é um dos principais colaboradores desta página Memória.

1950 - Instituído o racionamento de energia elétrica em São Paulo.

1955 – Do correspondente do Estadão em Santo André – O Centro Nortista de Santo André elegeu a sua diretoria para o biênio 1955-56.

Severino Alves Guimarães, jornalista, foi reeleito presidente.

A diretoria era completada com João Amado de Almeida, Otavio Rodrigues de Alencar, Epaminondas Correa de Araujo, Brasil Marques Neto, Carlos Magalhães Martins e Severino Laurentino (bibliotecário).

Conselho Fiscal: Damásio de Castro, Francisco Moura Mello e Luiz Palmieri.

Comissão de Sindicância: Wilson do Monte Miranda, Altino Elisiário Ferreira e Manoel Gomes Silva.

O Centro Nortista de Santo André foi fundado em 1953. Tinha sede social à Avenida Quinze de Novembro, 127. Solução pecuniária de famílias nordestinas era o seu principal papel.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Paraná, hoje é o aniversário de Apucarana e Pitanga.

No Rio Grande do Sul, Giruá e Santo Cristo.

No Mato Grosso, Rondolândia e Santo Antonio do Leste.

E mais: Castanhal (PA), Iramaia (BA) e Puxinanã (PB).

HOJE

Dia do Portuário, para lembrar a abertura dos portos brasileiros, em 1808, pela família real portuguesa.

Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo

Dia do Auditor Fiscal do Trabalho

São Tomás de Aquino (Itália 1225-1274)

27 de janeiro

Patrono das universidades e escolas católicas. Doutor da Igreja. Deixou mais de 100 obras escritas.

Imagem: Biblioteca Vaticano News