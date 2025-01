Em Mauá, Hospital Nardini tem nova diretoria

O Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini, localizado em Mauá, conta com uma nova equipe de gestão. A apresentação da diretoria ocorreu na manhã desta segunda-feira (27/01), pelo prefeito Marcelo Oliveira.

A reestruturação foi conduzida em conjunto pela Prefeitura de Mauá e a Fundação do ABC (FUABC), entidade responsável pela administração do hospital. A medida tem como objetivo otimizar os serviços prestados à população e aprimorar o atendimento aos pacientes.

A nova diretoria do hospital ficou composta pelos seguintes profissionais: Paulo Affonso, Superintendente, Jaqueline Gerbase, Diretora Técnica, Cleuza Fialho, Gerente Administrativa e Cicera Roberta, Gerente Assistencial.

Segundo o prefeito Marcelo Oliveira, as mudanças foram pensadas para garantir maior eficiência na gestão hospitalar e assegurar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população mauaense. “É importante fazer as obras, porém, o mais importante, é cuidar das pessoas. Por isso estamos iniciando uma série de mudanças em várias secretárias, não apenas aqui no Nardini, mas em todas as secretarias, para aprimorar o atendimento e continuar trabalhando para melhorar a qualidade de vida do nosso povo”, explicou o prefeito Marcelo Oliveira.

A secretária de Saúde Eliene de Paula Pinto reforçou o compromisso de aliar buscar ainda mais evolução na credibilidade do equipamento. “A mudança na equipe diretora do Hospital Nardini reflete o compromisso da gestão municipal em aprimorar a qualidade e priorizar a assistência aos usuários. Essa iniciativa reforça a busca por um atendimento humanizado, alinhado à marca do governo: 'Amor pela Nossa Gente', com o objetivo de fazer mais e melhor para a população”, declarou.

Desde 2021, o Hospital Nardini tem recebido reconhecimento pela melhoria contínua apresentada. Em maio de 2024, tronou-se o primeiro hospital 100% SUS, a alcançar ABNT NBR ISO 9001:2015, por conta da qualidade do atendimento prestado no Grande ABC. O certificado foi emitido pelo Instituto Qualisa de Gestão (IQG).

Também em 2024 e no começo de 2025, a unidade recebeu o selo de qualidade do Programa Farol, uma iniciativa da Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde), Federação Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (FENAESS) e Sindicato dos Hospitais do Município do Rio de Janeiro (SINDHRIO). A certificação atesta as boas práticas de monitoramento permanente de instituições de saúde em relação à assistência e às rotinas administrativas.